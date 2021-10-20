Григорян — Гаттузо: какого чёрта в твоих командах нет такого гладиатора, как ты?

Бывший главный тренер армянского «Алашкерта» Александр Григорян выразил восхищение экс-наставнику «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

«Дженнаро, я всегда восхищался той силой духа, когда ты играл сам. Для меня было очень приятной неожиданностью, что ты как тренер придерживаешься очень комбинационного стиля, интеллектуального футбола. Понимаю, что сейчас футболистов с таким отбором и бойцовскими качествами, как у тебя, тяжело найти. Ну и хотел спросить. Какого чёрта в твоих командах, основанных на комбинационном стиле, нет такого гладиатора, как ты, в центре поля?» — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Комент.Шоу».



«Очень хороший вопрос. Я считаю, что футбол очень сильно изменился. Сегодня мы видим мало таких игроков, каким был я, поскольку игрокам приходится намного больше думать. Футбол стал намного более комбинационным. Поэтому игроки должны больше думать, чем кусать за пятки соперника. В моё время, вероятно, футбол был более вертикальным, нежели комбинационным. Смотря на нынешний футбол, я радуюсь, доволен им», — ответил Гаттузо Григоряну.