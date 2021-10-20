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«Зенит» минимально уступил «Ювентусу», пропустив на 86-й минуте

«Зенит» минимально уступил «Ювентусу», пропустив на 86-й минуте
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Сегодня, 20 октября, прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус». Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге началась в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».

Встречу группового этапа обслуживала бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвёртый рефери — Ален Бьери.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Кулушевски – 86'
Комментарии
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