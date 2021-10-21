Вендел — худший игрок основы «Зенита» в матче с «Ювентусом» по версии WhoScored

Полузащитник «Зенита» Вендел получил от портала WhoScored за матч с «Ювентусом» (0:1) самую низкую оценку среди игроков стартового состава петербургской команды – 6,1.

Самую высокую оценку среди питерцев получил защитник Дуглас Сантос — 7,2. Лучшим игроком «Ювентуса» портал считает Маттиа Де Шильо (8,0). Худший игрок основного состава «Юве» — полузащитник Родриго Бентанкур (6,4).

Сегодня, 20 октября, прошёл матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей. Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.