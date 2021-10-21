«Что вы хотите? Это «Ювентус»! Радимов высказался о поражении «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение питерцев в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Зенит» смотрелся достойно, но, к сожалению, потерпел поражение. Что вы хотите? Это «Ювентус»! Посмотрите на одни лишь замены: у них по ходу игры выходят Кулушевски и Куадрадо — футболисты высочайшего уровня.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» — в схеме с тремя центральными защитниками — здорово играет в обороне. Соперники создают минимум голевых моментов, но на таком высоком уровне решают детали: с «Челси» чуть не досмотрели за Лукаку, а сегодня — за Кулушевски. Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У «Зенита» ведь были моменты… Забить не удалось. Мне понравился Клаудиньо. Видно, что бразилец здорово ведёт игру в атаке. Хорошее приобретение», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.