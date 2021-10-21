Сергей Семак: игра в Лиге чемпионов — это уже для нас большой праздник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с туринским «Ювентусом», который завершился со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.
«Это футбол. Что касается самой игры, наверное, моменты были у обоих ворот, хоть и не так много. К сожалению, они воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы нет. Поэтому результат такой. Любой гол — это цепь ошибок. Примерно такой же мяч они забили с «Ромой». Качественная фланговая передача, и наши центральные защитники неправильно располагались, позволили Кулушевскому забить.
Лига чемпионов — это праздник. Атмосфера, болельщики позволяют нам получать удовольствие, выступая в Лиге чемпионов, стараясь играть и добиваться результатов. Иногда получается лучше, иногда хуже, но игра в Лиге чемпионов — это уже для нас большой праздник. Никаких неожиданностей пока в нашей группе не происходит — к сожалению. Но мы будем стараться. Посмотрим, появится ли у нас шансы, чтобы навязать борьбу кому-то из грандов», — цитирует Семака «Матч ТВ».
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