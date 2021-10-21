Азмун: чего не хватило, чтобы забить «Ювентусу»? Не знаю, спросите у тренера

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Тяжёлая игра. «Ювентус» — большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующей игре. Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всё возможное, но соперник — очень серьёзная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьём и выиграем. У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Выйти из группы очень тяжело, но я на это надеюсь, это футбол, мы должны быть сконцентрированы всегда», — передаёт слова Азмуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.