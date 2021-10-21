Семак ответил на вопрос об участии Ловрена в матче со «Спартаком» после его ошибки в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценили игру Деяна Ловрена в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Сыграет ли Ловрен со «Спартаком» после ошибки? Посмотрим. Не могу сказать, что сегодня он сыграл плохо. Ещё разберём все моменты. Касаемо пропущенного гола, то вся тройка потеряла игрока.

По поводу выхода Сутормина – у нас есть два защитника. Сейчас Караваев выглядит чуть-чуть свежее», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».