Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась на 33-е место в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации. В активе национальной команды 1497 очков. Ранее она располагалась на 37-м месте в рейтинге.



Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1832 очка), на втором месте закрепилась национальная команда Бразилии (1820). Франция поднялась на третью строчку (1779). Также в пятёрку вошли Италия (1750) и Англия (1750).



Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1).



Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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