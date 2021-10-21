Линекер: когда думаешь, что руль выскользнул из рук Сульшера, он каждый раз его схватывает

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер предположил, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру вновь удалось спастись от увольнения. Вчера, 20 октября, «красные дьяволы» по ходу матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проигрывали итальянской «Аталанте» 0:2, но сумели вырвать победу — 3:2.

«Каждый раз, когда ты думаешь, что руль выскользнул из рук Уле, он каким-то образом вновь его схватывает», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F Лиги чемпионов. «Аталанта» (4) — вторая.



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