Главный тренер «Баварии» Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован, сообщает пресс-служба клуба. Нагельсман вернётся в Германию отдельно от команды и уйдёт на самоизоляцию, будет оставаться дома до полного выздоровления.
Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 70-й минуте забил форвард «Баварии» Лерой Зане. Судья назначил штрафной удар, Зане долго готовился и исполнил роскошный, неберущийся, мощнейший удар над «стенкой» в ближний угол на средней высоте. На 80-й минуте Эвертон забил в свои ворота. Спустя две минуты Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты Зане оформил дубль.
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