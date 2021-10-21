Бывший защитник «Милана» Кафу выступил против идеи проводить чемпионат мира каждые 2 года

Легендарный защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу высказался против идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

Отметим, сейчас 51-летний бразилец является послом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я категорически против. Турнир потеряет всё свое очарование. Сейчас ожидание длиной в четыре года делает его особенным — для фанатов, организаторов, футболистов. И титул чемпиона мира потеряет ценность, будет слишком много чемпионов. Это неправильно. Я не поддерживаю эту идею», — сказал Кафу на пресс-конференции.

Напомним, ранее говорилось о том, что ФИФА распространила по национальным федерациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионаты мира каждые два года. Изменения предлагается принять после чемпионата мира 2026 года.