Бывший защитник «Милана» Кафу выступил против идеи проводить чемпионат мира каждые 2 года

Легендарный защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу высказался против идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.
Отметим, сейчас 51-летний бразилец является послом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я категорически против. Турнир потеряет всё свое очарование. Сейчас ожидание длиной в четыре года делает его особенным — для фанатов, организаторов, футболистов. И титул чемпиона мира потеряет ценность, будет слишком много чемпионов. Это неправильно. Я не поддерживаю эту идею», — сказал Кафу на пресс-конференции.
Напомним, ранее говорилось о том, что ФИФА распространила по национальным федерациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионаты мира каждые два года. Изменения предлагается принять после чемпионата мира 2026 года.
- 21 октября 2021
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
16:57
-
16:52
-
16:42
-
16:22
-
16:17
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:36
-
15:29
-
15:29
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
13:53
-
13:48
-
13:22
-
13:17