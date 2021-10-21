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Александр Кокорин не сыграет с «Кальяри» из-за перенапряжения мышц

Александр Кокорин не сыграет с «Кальяри» из-за перенапряжения мышц
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри». Об этом сообщает Fiorentina Uno.

Кокорин из-за проблем с мышцами не успел восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября. Россиянин не сможет сыграть во встрече из-за перенапряжения мышц. Ранее форвард не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.

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