Фонсека ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает итальянский инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, английский клуб и португалец ведут переговоры о заключении контракта с прошлой недели. Фонсека готов работать в АПЛ и хочет контракт на 3 года.

Напомним, португалец на данный момент не работает, поэтому заинтересованному в его услугах клубу не придётся платить компенсацию, чтобы заключить контракт. Сейчас в качестве основных кандидатов на смену действующего главного тренера «Ньюкасла» также рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».