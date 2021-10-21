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Фонсека ведёт переговоры с «Ньюкаслом»

Фонсека ведёт переговоры с «Ньюкаслом»
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Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает итальянский инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, английский клуб и португалец ведут переговоры о заключении контракта с прошлой недели. Фонсека готов работать в АПЛ и хочет контракт на 3 года.

Напомним, португалец на данный момент не работает, поэтому заинтересованному в его услугах клубу не придётся платить компенсацию, чтобы заключить контракт. Сейчас в качестве основных кандидатов на смену действующего главного тренера «Ньюкасла» также рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».

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