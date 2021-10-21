Орлов: у Дзюбы уже не те скорости. Может, зимой «Зениту» надо поискать нового нападающего

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Он считает, что футболисту нужно искать замену.
«В этом сезоне Дзюба ещё поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артёма скорости уже не те. У Дзюбы старая слава. Помните, тренер Словении перед матчем сказал: «Как хорошо, что в составе россиян нет Дзюбы. Мы так его боялись»? Его бэкграунд ещё напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле — увы, не получилось. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
Напомним, ранее болельщики и футбольные эксперты негативно высказывались об игре нападающего Артёма Дзюбы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).
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