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Александр Соболев оплатил покупку протеза за 249 тысяч рублей для 5-летней девочки

Александр Соболев оплатил покупку протеза за 249 тысяч рублей для 5-летней девочки
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оплатил покупку протеза предплечья для 5-летней Арины Майоровой из Саратовской области, сообщает официальный сайт красно-белых.

Стоимость протеза для девочки, которая является подопечной благотворительного фонда «Спартак — детям», составила 249 140 рублей.

Публикация доступна в «инстаграме» фонда «Спартак – детям».

«Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься спортом, танцами и акробатикой, но уже с новым, современным протезом, поэтому я с радостью закрываю весь сбор», — сказал Соболев в видеообращении, опубликованном на странице фонда в «Инстаграме».

Следующий матч московский «Спартак» проведёт с «Зенитом» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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