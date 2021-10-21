Команда Жозе Моуриньо впервые пропустила больше 6-и голов
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Команда под руководством португальского тренера Жозе Моуриньо впервые пропустила больше 6-и голов за один матч.
За всю тренерскую карьеру Моуриньо руководил португальскими клубами «Витория» (Сетубал), «Униан Лейрия», «Порту», дважды руководил английским «Челси,» итальянским «Интером», испанским «Реалом», британскими «Манчестер Юнайтед» и «Тоттэнхем Хотспур», а сейчас возглавляет итальянскую «Рому».
Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.
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