Гильерме: мы с первой минуты пытались делать то, что сейчас от нас требует главный тренер

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в Лиге Европы.

«Ощущения не очень. Мы играли дома. Я всегда говорю, что когда мы играем дома с любым соперником, то должны брать три очка. Но считаю, что мы с первой и до последней минуты пытались делать то, что сейчас от нас требует главный тренер, то есть прессинговать высоко. У нас это получилось. Это более рискованно, но я считаю, что это современный футбол и мы должны привыкать к этому. Поначалу будут ошибки, но думаю, что нужно время для адаптации и скоро всё будет хорошо», — сказал голкипер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба. Единственный гол в игре забил Керем Актюркоглу на 82-й минуте.