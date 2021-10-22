Гильерме: мы с первой минуты пытались делать то, что сейчас от нас требует главный тренер

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в Лиге Европы.
«Ощущения не очень. Мы играли дома. Я всегда говорю, что когда мы играем дома с любым соперником, то должны брать три очка. Но считаю, что мы с первой и до последней минуты пытались делать то, что сейчас от нас требует главный тренер, то есть прессинговать высоко. У нас это получилось. Это более рискованно, но я считаю, что это современный футбол и мы должны привыкать к этому. Поначалу будут ошибки, но думаю, что нужно время для адаптации и скоро всё будет хорошо», — сказал голкипер в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба. Единственный гол в игре забил Керем Актюркоглу на 82-й минуте.
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