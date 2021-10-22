Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Если вина Коршунова будет доказана — ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.
Напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова оштрафовали на 5000 рублей. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Суд также запретил Коршунову посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.
- 22 октября 2021
-
10:17
-
10:09
-
09:52
-
09:48
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:31
-
08:07
-
03:35
-
03:07
-
02:26
-
02:11
-
01:58
-
01:45
-
01:23
-
01:16
-
00:53
-
00:51
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:16
-
00:15
-
00:06
-
00:04
- 21 октября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:50
-
23:40