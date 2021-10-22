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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Если вина Коршунова будет доказана — ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

Напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова оштрафовали на 5000 рублей. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Суд также запретил Коршунову посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.

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