Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, дело возбуждено по ч.3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Если вина Коршунова будет доказана — ему грозит до 6 лет лишения свободы.



Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.



Напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова оштрафовали на 5000 рублей. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Суд также запретил Коршунову посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.