Хосеп Гвардиола обратился к уволенному из «Ньюкасла» Стиву Брюсу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».
«Я читал пост Сент-Максимена о Стиве Брюсе, он для меня именно такой. Исключительный джентльмен, который всегда с заботой относился ко мне, когда я прибыл из Каталонии. Я желаю Стиву всего лучшего и хочу ему сказать: не обращай внимания на комментарии», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Брюс был уволен после 1000-го матча в своей тренерской карьере. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» назначен Грэм Джонс.
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