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У стадиона «Калининград» появился талисман «бетонная свая Эдик»

У стадиона «Калининград» появился талисман «бетонная свая Эдик»
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У стадиона «Калининград» появился маскот, которым стала бетонная свая Эдик, сообщает пресс-служба сооружения в своём «инстаграме».

«Знакомьтесь! Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона «Калининград». Эдик – бетонная свая, он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку. Сегодня он впервые явился на публике и сразу на самом масштабном мероприятии по спортивной инфраструктуре «Арена Форум 5.0», – говорится в заявлении арены.

Ранее, Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал стадион «Калининград» из-за коронавирусных нарушений на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0). На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысячи зрителей. После Суперкубка число допускаемых на стадион «Калининград» сократили до 500 человек.

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