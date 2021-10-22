Семак рассказал о состоянии Малкома и Клаудиньо перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Малкома и Клаудиньо, а также о дисквалификации Далера Кузяева в преддверии матча со «Спартаком».

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется.

У Далера Кузяева есть небольшое повреждение — хорошо, что он сыграл в предыдущих матчах не так много и не усугубил его — поэтому эта пауза для него как нельзя кстати, он сможет немного передохнуть. Конечно, его отсутствие отражается на нашей команде, это игрок с определенным набором качеств, которые для нас очень важны. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.