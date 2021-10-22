«Ждите, скоро вас побью». Дзюба рассказал о шутливом разговоре с Веретенниковым

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о шутливом разговоре с лучшим бомбардиром чемпионатов России Олегом Веретенниковым.

«В матче со «Спартаком» у меня есть возможность побить рекорд чемпионатов России? Главное, чтобы мы выиграли. Если удастся выйти на поле и забить, вообще будет прекрасно. Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьёй, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а его супруга ответила: «Мы с удовольствием ждём, не сомневаемся в вас!», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.