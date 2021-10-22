Криштиану Роналду: я ставлю коллектив на первое место
Поделиться
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своей роли в команде.
«Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент проводит важные изменения. Клуб купил меня, приобрёл Варана и Санчо. Мы ещё не полностью адаптировались, привыкание к лиге займёт время. Я говорю не о собственных индивидуальных моментах. Я ставлю коллектив на первое место. Чтобы побеждать коллективно, надо побеждать индивидуально. Каждый должен знать свою роль.
Я знаю свою роль в команде. Моя функция заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде своим опытом и знаниями. Если все будут так думать, жертвовать собой ради команды, я думаю, мы станем лучшей командой мира», — цитирует Роналду Sky Sports.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21
Партнерский контент