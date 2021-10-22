Криштиану Роналду: я ставлю коллектив на первое место

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своей роли в команде.

«Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент проводит важные изменения. Клуб купил меня, приобрёл Варана и Санчо. Мы ещё не полностью адаптировались, привыкание к лиге займёт время. Я говорю не о собственных индивидуальных моментах. Я ставлю коллектив на первое место. Чтобы побеждать коллективно, надо побеждать индивидуально. Каждый должен знать свою роль.

Я знаю свою роль в команде. Моя функция заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде своим опытом и знаниями. Если все будут так думать, жертвовать собой ради команды, я думаю, мы станем лучшей командой мира», — цитирует Роналду Sky Sports.