Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от воскресного матча с «Пари-Сен-Жермен»
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Главный тренер французского «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от воскресного матча с «Пари-Сен-Жермен».
«К сожалению, обстоятельства сложились не очень благоприятно, чтобы извлечь из совместной работы с Месси много пользы. У него отличная карьера на топ-уровне, он уже легендарен. Будет приятно снова пересечься с ним на поле. Но не так все просто, он может сильно навредить нам в любой момент. Я играл с Месси и тренировал его. Мы знаем, что он лучший игрок в мире, поэтому его сложно контролировать. Надо минимизировать индивидуальную силу «ПСЖ». Стоит убедиться, что Лео далек от наших ворот. Лучший способ остановить такого футболиста – контролировать ход матча», – приводит слова Сампаоли Le Parisen.
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