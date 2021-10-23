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Ордец кидался бутсой, Сёмин и Цорн увидели разгром «Химок» от «Динамо». Лучшие фото матча

Ордец кидался бутсой, Сёмин и Цорн увидели разгром «Химок» от «Динамо». Лучшие фото матча
Иван Ордец
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Вчера, 22 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе. У Макарова виден прогресс, он провёл индивидуальные тренировки на поле. Вполне вероятно, что мы сможем на него рассчитывать завтра. Шиманьски же пропустит завтрашнюю игру в связи с дисквалификацией. Мы можем поменять схему игры, берём в учёт, что Захарян может сыграть в середине поля. Могу сказать, что у нас есть определённые решения по этому вопросу», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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