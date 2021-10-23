Месси поссорился с Икарди и призывает «ПСЖ» обменять его на Агуэро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет, чтобы клуб продал нападающего Мауро Икарди, сообщает Mirror.

По данным источника, Месси поссорился с Икарди и хочет, чтобы клуб использовал Мауро в сделке с «Барселоной» по нападающему Серхио Агуэро.

Агуэро дебютировал за «Барселону» в матче 9-го тура Примеры с «Валенсией» (3:1), который состоялся 17 октября. Икарди в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах за «ПСЖ» и забил 3 гола.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ». В нынешнем сезоне он провёл за парижан 6 матчей, забив 3 гола.

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