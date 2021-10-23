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Журналист La Nazione — о Кокорине: «Кокогол» приобрёл туристический пакет и отдыхает

Журналист La Nazione — о Кокорине: «Кокогол» приобрёл туристический пакет и отдыхает
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Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара иронично отозвался об игре российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический «Кокогол». Он приобрёл туристический пакет Беналуан в агентстве. В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками «фиалок».

А ещё ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займёт место Дэниела Крейга. Фильм будет называться «Нет времени играть», — приводит слова Феррары Fiorentina News.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.

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