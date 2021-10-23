Журналист La Nazione — о Кокорине: «Кокогол» приобрёл туристический пакет и отдыхает

Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара иронично отозвался об игре российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический «Кокогол». Он приобрёл туристический пакет Беналуан в агентстве. В него входят экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра с игроками «фиалок».

А ещё ходят слухи, что он может стать следующим Джеймсом Бондом. Он займёт место Дэниела Крейга. Фильм будет называться «Нет времени играть», — приводит слова Феррары Fiorentina News.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.