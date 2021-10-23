Зайнутдинов: парни предложили застраховать место, которым я забил гол «Нижнему Новгороду»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал гол, который он забил в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:0).



«Ильза не зря сказал, что с зимы мы оставались после тренировок, он подавал, а я завершал. Шутки шутками, а получилось спонтанно – хотел пойти головой, понял, что не успеваю, кинул корпус и почувствовал, что мяч попал в копчик. Поворачиваюсь — гол. Я очень удивился! Думаю, по моему лицу в тот момент это было видно.



Парни предложили это место застраховать. Во сколько оценю страховку? Не знаю, пусть болельщики решают!» — цитирует Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.



Напомним, встреча 12-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.