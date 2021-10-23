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ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Зайнутдинов: парни предложили застраховать место, которым я забил гол «Нижнему Новгороду»

Зайнутдинов: парни предложили застраховать место, которым я забил гол «Нижнему Новгороду»
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал гол, который он забил в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:0).

«Ильза не зря сказал, что с зимы мы оставались после тренировок, он подавал, а я завершал. Шутки шутками, а получилось спонтанно – хотел пойти головой, понял, что не успеваю, кинул корпус и почувствовал, что мяч попал в копчик. Поворачиваюсь — гол. Я очень удивился! Думаю, по моему лицу в тот момент это было видно.

Парни предложили это место застраховать. Во сколько оценю страховку? Не знаю, пусть болельщики решают!» — цитирует Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, встреча 12-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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