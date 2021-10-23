ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 23 октября, состоится матч ЦСКА — «Крылья Советов». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин.
ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
- 23 октября 2021
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:15
-
15:13
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:44
-
13:35
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
12:56