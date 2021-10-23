Аллегри: «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но матч с миланцами не решающий в сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 9-го тура итальянской Серии а с «Интером».



«Всё будет зависеть от игры, которую мы покажем. Уверен, это будет прекрасный вечер, с нами будут наши болельщики. Это будет хороший матч между двумя великолепными командами. На мой взгляд, «Интер» по-прежнему является фаворитом в борьбе за скудетто. Это важное испытание для нас. Но я не считаю, что эта встреча станет решающей в битве за чемпионство. Нельзя допускать мысль, что можно проиграть или выиграть скудетто в одном матче», — приводит слова Аллегри Football Italia.



Матч 9-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 21:45 мск.