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Аллегри: «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но матч с миланцами не решающий в сезоне

Аллегри: «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но матч с миланцами не решающий в сезоне
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 9-го тура итальянской Серии а с «Интером».

«Всё будет зависеть от игры, которую мы покажем. Уверен, это будет прекрасный вечер, с нами будут наши болельщики. Это будет хороший матч между двумя великолепными командами. На мой взгляд, «Интер» по-прежнему является фаворитом в борьбе за скудетто. Это важное испытание для нас. Но я не считаю, что эта встреча станет решающей в битве за чемпионство. Нельзя допускать мысль, что можно проиграть или выиграть скудетто в одном матче», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч 9-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 21:45 мск.

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