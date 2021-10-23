ЦСКА — «Крылья Советов»: армейцы проигрывают после первого тайма

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Крылья Советов». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Крылья Советов».

К перерыву счёт 1:0 в пользу самарской команды. На 11-й минуте встречи его открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Защитник самарцев Юрий Горшков выполнил передачу на Сергеева в центр штрафной, который первым касанием подсёк мяч над голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вторым добил его в пустые ворота.

ЦСКА набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) располагаются на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).