Правнук Муссолини вошёл в заявку «Лацио» на матч Серии А

18-летний защитник Романо Флориани Муссолини, который является правнуком фашистского диктатора Бенито Муссолини, вошёл в заявку «Лацио» на матч 9-го тура Серии А с «Вероной».

В марте Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио». Соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года. 3 февраля Муссолини присоединился к молодёжной команде «Лацио». Защитник выступал за «Лацио» U18, и после наступления совершеннолетия его решили поднять в молодёжную команду.



Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тётей матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.



Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах. После свержения в 1943-1945 годах возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику, контролировавшую при поддержке немцев часть территории Италии. Считается, что Муссолини болел за «Лацио».