«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Брайтон», Фоден оформил дубль и отдал голевой пас

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 4:1.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва.

Гол Гюндогана:

На 28-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Джек Грилиш. На 32-й минуте Фоден оформил дубль.

Гол Фодена:

Второй мяч Фодена в матче с «Брайтоном»:

На 81-й минуте матча пенальти в ворота «Манчестер Сити» реализовал полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер.

Гол Мак Аллистера с одиннадцатиметрового:

В добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий «горожан» Рияд Марез, результативную передачу отдал Фоден.

Марез забивает четвёртый мяч «Манчестер Сити» в матче с «Брайтоном»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Манчестер Сити» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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