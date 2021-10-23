«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Брайтон», Фоден оформил дубль и отдал голевой пас

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 4:1.
Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте встречи отличился полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, ему ассистировал Бернарду Силва.
На 28-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден нанёс результативный удар, голевую передачу отдал Джек Грилиш. На 32-й минуте Фоден оформил дубль.
Второй мяч Фодена в матче с «Брайтоном»:
На 81-й минуте матча пенальти в ворота «Манчестер Сити» реализовал полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер.
Гол Мак Аллистера с одиннадцатиметрового:
В добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий «горожан» Рияд Марез, результативную передачу отдал Фоден.
Марез забивает четвёртый мяч «Манчестер Сити» в матче с «Брайтоном»:
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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