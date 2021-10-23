Осинькин: активность ЦСКА была выше. Наверное, спасение Акинфеева – ключевой момент матча

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«Второй тайм мы пытались играть в таком же ключе, что и первый — активно, агрессивно, хотели атаковывать. Но соперник стал доминировать, стал активнее атаковать. В какой-то момент контроль над игрой стал уходить. Мы пропустили голы, про которые можно говорить, что там были ошибки, которых можно было избежать. Но в целом надо признать, что активность ЦСКА была выше, чем у нас. Отмечу, что по ходу всей игры, включая концовку, у нас были моменты и подходы, после которых мы могли рассчитывать на гол.



Спасение Акинфеева вначале второго тайма ключевой момент игры? В плане того, что счёт мог стать 2:0 – наверное, да. Было бы более комфортно играть с таким преимуществом. Моментов было достаточно ещё и у наших ворот, и ворот Акинфеева, но наверное, это самый запоминающийся эпизод.



Не знаю что нужно рассказывать. Это надо знать заранее, на какой минуте выйдут Чалов и Дзагоев, какой будет счёт, и на какой позиции будут они играть. Мы готовились, но эти эпизоды я назвал бы спонтанными. Мы сами виноваты в том, что оказались открытыми для этих игровых эпизодов. Мы должны соблюдать определённые принципы. У нас не всё получилось, но я благодарен ребятам, потому что игра была достаточно качественная», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.