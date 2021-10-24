«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 15 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (14) — на 7-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».