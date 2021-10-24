«Аталанта» — «Удинезе»: Миранчук в 6-й раз подряд не попал в стартовый состав

Сегодня, 24 октября, бергамская «Аталанта» на своём поле примет «Удинезе» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча начнётся в 13:30 мск. Матч состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Главный арбитр матча — Ливио Маринелли.

Команды огласили стартовые составы:

«Аталанта»: Муссо, де Рон, Паломино, Ловато, Дзаппакоста, Пашалич, Фройлер, Пеццелла, Малиновский, Иличич, Сапата.

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Ларсен, Уолас, Макенго, Удогие, Молина, Бету, Пуссетто.

В последний раз 26-летний россиянин появлялся на поле ещё в матче 4-го тура итальянского первенства с «Салернитаной» (1:0). Тогда он провёл на поле один тайм. Это произошло 18 сентября.

В текущем сезоне Алексей Миранчук лишь дважды начинал матчи «Аталанты» в основном составе, но ни разу не провёл на поле больше 50 минут в отдельно взятой встрече. Также россиянин пока не сумел отметиться голом в новом розыгрыше Серии А. На его счету 1 результативная передача за 5 матчей.