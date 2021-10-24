Сердар Азмун может стать игроком «Интера». Миланцы видят в нём замену Алексису Санчесу

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Кандидатуру иранского нападающего рассматривает «Интер», информирует InterLive.
Согласно сведениям источника, тренерский штаб нерадзурри доволен игрой Эдина Джеко, но обеспокоен его возрастом и отсутствием достойного сменщика для боснийца. Алексис Санчес, который был призван закрыть «пробоину» в нападении миланцев, со своей задачей не справляется. Именно на его место «Интер» и хочет подписать Сердара Азмуна.
Руководство «Интера» считает Азмуна оптимальным вариантом усиления по соотношению цены и качества.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранскому форварду также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Роме», «Ювентусу» «Фенербахче», «Вильярреалу» и «Байеру».
Напомним, «Интер» уже проявлял интерес к Азмуну, когда команду покинул Ромелу Лукаку. Однако тогда выбор миланцев был сделан в пользу Эдина Джеко.
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