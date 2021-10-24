Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» сыграл вничью с «Кёльном». Лунёв провёл матч в запасе

«Байер» сыграл вничью с «Кёльном». Лунёв провёл матч в запасе
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал на своём поле леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась результативной ничьей 2:2. Игру обслуживала авторитетная немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл матч на скамейке запасных.

«Байер» уверенно начал встречу и сумел забить два быстрых гола, авторами которых стали Патрик Шик и Карим Беллараби. Однако во втором тайме «Кёльн» переломил ход игры и отыграл минусовой гандикап. Оба гола в составе «козлов» забил нападающий Антони Модест. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, «Байер», набрав 17 очков в 9 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (13) – на восьмом месте.

Оперативно о главных событиях с футбольных арен Европы в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 15'   0:2 Беллараби – 17'   1:2 Модест – 63'   2:2 Модест – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021