«Байер» сыграл вничью с «Кёльном». Лунёв провёл матч в запасе

Сегодня, 24 октября, в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал на своём поле леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась результативной ничьей 2:2. Игру обслуживала авторитетная немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл матч на скамейке запасных.

«Байер» уверенно начал встречу и сумел забить два быстрых гола, авторами которых стали Патрик Шик и Карим Беллараби. Однако во втором тайме «Кёльн» переломил ход игры и отыграл минусовой гандикап. Оба гола в составе «козлов» забил нападающий Антони Модест. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, «Байер», набрав 17 очков в 9 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» (13) – на восьмом месте.

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