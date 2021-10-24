Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес: трудно играть, когда в каждом матче нам залетает по три-четыре мяча

Промес: трудно играть, когда в каждом матче нам залетает по три-четыре мяча
Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал 0:4 в первом тайме матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Честно говоря, не понимаю, что происходит с командой. 0:4 после первого тайма. Это дерби, и трудно объяснить, что с нами происходит. Мы создаём моменты, но всякий раз пропускаем атаку «Зенита» и гол. Трудно играть, когда в каждом матче нам залетает по три-четыре мяча. Я очень разочарован. Не хочу никого винить. Во втором тайме на кону стоит наша честь», — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Примечательно, что к перерыву «Спартак» имеет статистическое преимущество. Красно-белые больше владеют мячом и бьют по воротам. При этом счёт на стороне «Зенита». Сине-бело-голубые выигрывают 4:0 после первого тайма.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021