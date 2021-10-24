«Ужасно!» Ал. Мостовой раскритиковал игру «Спартака» в первом тайме с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру красно-белых в первом тайме матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Не могу сказать, что «Зенит» порхает по полю. У петербуржцев стопроцентная статистика: доходят до ворот, после чего бьют и забивают. Эффективность зашкаливает. Они же не владеют огромным преимуществом… И это ещё только первый тайм прошёл! Сейчас ещё выйдет Дзюба и забьёт.



«Спартак» мне немножко непонятен. Есть вопросы по составу: снова вышел Рассказов… Зачем? Почему не играет Бакаев? Странно всё это.



Что касается игры, спартаковцы будто боятся получить мяч. Хотя начало было довольно хорошим… Что вы хотите, если центральный защитник делает голевые передачи? Это нормально? У «Спартака» беда в правой зоне. Пока всё просто ужасно! Смотрим игру дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.