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Куман прокомментировал поражение в матче с «Реалом»

Куман прокомментировал поражение в матче с «Реалом»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:2).

«Я недоволен результатом. Думаю, команда хорошо сыграла в первом тайме. У нас был шанс вырваться вперёд. Мы знали, что если они забьют, то с их оборонительной игрой нам будет сложно.

Мы были не очень хороши в последних передачах и не создавали явных моментов, кроме того шанса Деста.

Проигрыш дома Мадриду… трудно извлечь из этого положительные моменты. Команда хорошо играла в первом тайме. Это была очень равная игра. Сложно принять поражение, но это нужно.

В «класико» теряешь большее, чем три очка. Это понятно, но мы не можем опускать руки. В среду будет ещё одна игра. Чемпионат очень длинный.

Нужно требовать победы над такими командами. Мы старались не уступать «Реалу». Если бы вместо 0:1 был бы 1:0… игра была бы другой. Мы становимся лучше и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи.

Мы сделали всё, что могли. Сказать, что нас переиграли — преувеличение. Команда проделала хорошую работу вне зависимости от результата», — цитирует Кумана Marca.

«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.

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