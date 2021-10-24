Куман прокомментировал поражение в матче с «Реалом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:2).



«Я недоволен результатом. Думаю, команда хорошо сыграла в первом тайме. У нас был шанс вырваться вперёд. Мы знали, что если они забьют, то с их оборонительной игрой нам будет сложно.



Мы были не очень хороши в последних передачах и не создавали явных моментов, кроме того шанса Деста.



Проигрыш дома Мадриду… трудно извлечь из этого положительные моменты. Команда хорошо играла в первом тайме. Это была очень равная игра. Сложно принять поражение, но это нужно.



В «класико» теряешь большее, чем три очка. Это понятно, но мы не можем опускать руки. В среду будет ещё одна игра. Чемпионат очень длинный.



Нужно требовать победы над такими командами. Мы старались не уступать «Реалу». Если бы вместо 0:1 был бы 1:0… игра была бы другой. Мы становимся лучше и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи.



Мы сделали всё, что могли. Сказать, что нас переиграли — преувеличение. Команда проделала хорошую работу вне зависимости от результата», — цитирует Кумана Marca.



«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.