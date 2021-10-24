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Широков — о Витории: Каррера «Крыльям» 0:4 проиграл в чемпионский сезон — не уволили же

Широков — о Витории: Каррера «Крыльям» 0:4 проиграл в чемпионский сезон — не уволили же
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения в матче с петербургской командой (1:7).

«Если Федун уволит Виторию, то это будет эмоциональное решение. Надо посмотреть в ближайших трёх матчах, как отреагируют команда и тренер. В чемпионский сезон команда Карреры «Крыльям» 0:4 проиграла, но никого же не уволили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

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