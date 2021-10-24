«Барселона» — «Реал»: видеообзор победы «сливочных» в «эль класико»

В матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей — 2:1.

Видеообзор матча «Барселона» — «Реал».

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи отличился защитник «Реала» Давид Алаба, ему ассистировал нападающий Родриго. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро нанёс результативный удар.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.

«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 9-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.