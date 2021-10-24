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«Питер, для вас!» Ракицкий прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Спартаком»

«Питер, для вас!» Ракицкий прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Спартаком»
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Питер, для вас! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! Вираж лучший!» — написал Ракицкий в своём «инстаграме».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

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