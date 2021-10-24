Толпа фанатов «Барселоны» атаковала машину Кумана после поражения в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвергся нападению со стороны болельщиков каталонской команды после поражения от «Реала» в 10-м туре испанской Примеры.



Фанаты атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Болельщики окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.

Видео инцидента доступно в «твиттере» журналиста Альберта Роже.

Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.



«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.