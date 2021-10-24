Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Толпа фанатов «Барселоны» атаковала машину Кумана после поражения в «эль класико»

Толпа фанатов «Барселоны» атаковала машину Кумана после поражения в «эль класико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвергся нападению со стороны болельщиков каталонской команды после поражения от «Реала» в 10-м туре испанской Примеры.

Фанаты атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Болельщики окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.

Видео инцидента доступно в «твиттере» журналиста Альберта Роже.

Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.

«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.

Новость по теме
«Барселона» — «Реал»: видеообзор победы «сливочных» в «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021