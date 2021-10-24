«Виноваты только мы». Джикия выступил с заявлением после 1:7 от «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать подобного, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. 7 пропущенных мячей говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу прежде всего извиниться перед всеми болельщиками, особенно перед теми, которые пришли сегодня нас поддержать. Такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьёзный разговор, который пройдёт в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы», — приводит слова Джикии «РБ-Спорт».