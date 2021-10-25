Агент Миранчука рассказал, почему полузащитник получает мало игрового времени в «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент 26-летнего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука выразил мнение о малом количестве игрового времени своего клиента в итальянском клубе.

«Серия А – тяжёлый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью игр и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов. Плюс играет роль тоталитаризм и консерватизм опытного тренера Гасперини. У него есть свой взгляд на те или иные вещи – это его право. Мы не можем его осуждать, диктовать ему что-то, давать советы. Гасперини принимает решения. Коля Обольский недавно хорошо сказал про Лёшу, что ваши ожидания – это ваши проблемы.

У Миранчука всё в порядке: терпит, трудится, старается. Понятно, что ему нужно играть, но он всё понимает. Нельзя сказать, что он надломлен. Лёша всё ощущает и чувствует. Он чётко осознаёт, что надо терпеть и спокойно работать. Шансы у него ещё будут, на поле он будет выходить. В футболе всё очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком. К примеру, Гасперини не выпускал Алексея несколько игр подряд, но дал шанс в последних матчах. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем. Очень удивили высказывания, что это именно выход Лёши привёл к поражению «Аталанты» против «Манчестера Юнайтед». Это же бред. Да, он вышел при 2:1, а по итогу команда проиграла, но на поле было 11 игроков. В атаке мало что получалось во втором тайме, но в этом участвуют и оборона, и центр поля. Проиграла вся команда», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук принял участие в семи встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых провёл на поле в общей сложности 203 минуты, отметившись одной результативной передачей.