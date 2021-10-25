Ловрен отреагировал на разгромные победы «Зенита» и «Ливерпуля» в один день

32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на разгромные победы сине-бело-голубых и своего бывшего клуба «Ливерпуля» в один день.



«7:1, 5:0. Неплохой день», — гласит пост Ловрена в «твиттере».



Напомним, вчера, в воскресенье, 24 октября, «Ливерпуль» в выездной игре 9-го тура чемпионата Англии одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0, а чуть позже «Зенит» на своём поле победил московский «Спартак» со счётом 7:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.