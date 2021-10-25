Ловрен отреагировал на разгромные победы «Зенита» и «Ливерпуля» в один день
Поделиться
32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на разгромные победы сине-бело-голубых и своего бывшего клуба «Ливерпуля» в один день.
«7:1, 5:0. Неплохой день», — гласит пост Ловрена в «твиттере».
Напомним, вчера, в воскресенье, 24 октября, «Ливерпуль» в выездной игре 9-го тура чемпионата Англии одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0, а чуть позже «Зенит» на своём поле победил московский «Спартак» со счётом 7:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
Комментарии
- 25 октября 2021
-
05:20
-
04:15
-
02:27
-
01:25
-
01:10
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:39
-
00:24
-
00:08
-
00:07
- 24 октября 2021
-
23:55
-
23:44
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:05
-
23:03
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:19
-
22:19
-
22:16
-
22:11
Партнерский контент