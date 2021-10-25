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Актёр Назаров сочинил стихотворение после разгрома «Спартака» в матче с «Зенитом»

Актёр Назаров сочинил стихотворение после разгрома «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения красно-белых в матче 12-го тура РПЛ от «Зенита» счётом 1:7. Актёр опубликовал стихотворение в своём аккаунте в «Инстаграме».

«В ворота хорошо бы стать голкиперу,
По правилам такое позволительно,
А не парнишке во вратарском свитере
С повадками внимательного зрителя.

Еще бы кто-то рассказал Рассказову –
Оправдываться так нельзя решительно.
Он разве не предатель многоразовый,
Предавший всуе миллионы зрителей?

Руй ставит их и не считает глупостью.
Не он виновен — игроки беспомощны.
А может, он так борется со скупостью?
Икры не дали — кушайте позорище?

Хозяин „Спартака“, пускай не в теме я,
Но допускать в игру нельзя вредителей.
Пускай играет дубль с академией,
А не машин престижнейших водители.

Что будет дальше — поглядим и вытерпим.
Врагов не кормят жалобными стонами.
Когда вы 5:1 имели в Питере,
То в этот год мы стали чемпионами».

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