Актёр Назаров сочинил стихотворение после разгрома «Спартака» в матче с «Зенитом»

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение после поражения красно-белых в матче 12-го тура РПЛ от «Зенита» счётом 1:7. Актёр опубликовал стихотворение в своём аккаунте в «Инстаграме».

«В ворота хорошо бы стать голкиперу,

По правилам такое позволительно,

А не парнишке во вратарском свитере

С повадками внимательного зрителя.

Еще бы кто-то рассказал Рассказову –

Оправдываться так нельзя решительно.

Он разве не предатель многоразовый,

Предавший всуе миллионы зрителей?

Руй ставит их и не считает глупостью.

Не он виновен — игроки беспомощны.

А может, он так борется со скупостью?

Икры не дали — кушайте позорище?

Хозяин „Спартака“, пускай не в теме я,

Но допускать в игру нельзя вредителей.

Пускай играет дубль с академией,

А не машин престижнейших водители.

Что будет дальше — поглядим и вытерпим.

Врагов не кормят жалобными стонами.

Когда вы 5:1 имели в Питере,

То в этот год мы стали чемпионами».