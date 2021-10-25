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Сарри – о крупном поражени «Лацио» от «Вероны»: мы растаяли, как снег под лучами солнца

Сарри – о крупном поражени «Лацио» от «Вероны»: мы растаяли, как снег под лучами солнца
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Серии А с «Вероной» со счётом 1:4. Четыре гола в составе «Вероны» забил Джованни Симеоне.

«При всем уважении, эта команда не может побеждать «Рому» и «Интер», чтобы затем проиграть «Болонье» и «Вероне». Это наталкивает меня на мысль, что у нас серьезные проблемы с характером. Да, игра в Лиге Европы вызывает напряжение, но сегодня на поле у меня было только два футболиста, которые провели 90 минут в четверг. А это значит, что отговорку о физическом переутомлении можно исключить.

Выступление меня удивило, потому что команда, как мне казалось, понимала важность этого матча. А в итоге мы растаяли, как снег под лучами солнца. «Верона» просто действовала агрессивнее и доминировала», — цитирует Сарри Football Italia.

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